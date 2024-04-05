За словами працівників, які переїхали в інші регіони, під час сезонної лихоманки, симптоми й справді зникають.

Японські компанії пропонують своїм працівникам, які схильні до алергії, субсидовану "тропічну втечу" до регіонів, де є менша кількість пилку. Про це пише The Independent, посилаючись на матеріал The Washington Post.

Зазначається, що в Японії сінна лихоманка є серйозною проблемою, яка впливає на продуктивність праці, через що деякі компанії застосовують інноваційні методи для полегшення симптомів та підвищення ефективності роботи працівників.

До прикладу, ІТ-компанія Aisaac допомогла фінансово співробітникам, які страждають на сінну лихоманку, для того, аби вони переїхали в райони, де ці симптоми відчуваються не так сильно.

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"Я точно відчув, що симптоми зникають, і сам факт перебування на Окінаві був чудовим", - розповів співробітник компанії Наокі Шігіхара, який переїхав на тропічний південний японський острів Окінава.

Водночас дослідження, яке було проведено у 2020 році серед японців, які страждають на сінну лихоманку, показало, що близько 80% опитуваних мають значно нижчу продуктивність під час таких симптомів.

Схожі програми з'являються і в інших компаніях. За результатами опитування Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії, роботодавці дозволяють приблизно 20% працівників віддалену роботу під час сезону сінної лихоманки, а деякі навіть покривають витрати, які пов'язані з цим.

У виданні розповідають, що сезон сінної лихоманки в Японії, який досягає свого піка з кінця лютого до середини квітня, є не просто незручним для людей, які мають алергію, чхання та свербіння впродовж всієї весни. Також вона становить велику проблему для громадського здоров'я, тим самим накладаючи економічний тягар на країну, адже мільйони працівників кожного року хворіють через сінну лихоманку під час цього періоду.

Ба більше, минулого року прем'єр-міністр Фуміо Кісіда взагалі визнав сінну лихоманку "національною хворобою", яка впливає на продуктивність.

Наразі уряд країни докладає зусиль для того, аби пом'якшити наслідки сінної лихоманки, а саме в країні вирубують кедрові дерева, збільшують виробництво протиалергічних препаратів та замінюють кедрові дерева на інші, що виробляють менше пилку.

"Ми прагнемо розв'язати проблему сінної лихоманки, яка є соціальною проблемою, і відродити місцеві громади шляхом розвитку лісового господарства", - зауважував торік Кісіда.

Останні новини про життя в Японії

Як писав УНІАН, через 500 років всі японці будуть мати однакове прізвище. Це станеться через застарілий закон про шлюб, адже за даними нового дослідження, якщо в Японії не скасують закон, згідно з яким подружні пари повинні мати одне прізвище, до 2531 року кожен громадянин країни буде відомий як "Сато-сан".

Також повідомлялось, що на початку 2024 року Японія ввела обмеження на відвідування популярної пам'ятки, а саме гори Фудзі. Зазначається, що з 1 липня 2024 року кількість туристів, яким буде дозволено піднятися на гору, буде обмежена до чотирьох тисяч на день.

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