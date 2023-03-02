Японія перерахувала свої острови і виявила, що їх на 7 тисяч більше, ніж вважалося раніше.

Цифрове картографування, проведене Управлінням геопросторової інформації Японії (GSI), нещодавно виявило, що на території країни є 14125 островів. Це більш ніж удвічі перевищує цифру в 6852, яка офіційно використовується з 1987 року після звіту берегової охорони Японії.

Про це пише CNN. Як підкреслили в GSI, нова цифра відображає прогрес у геодезичних технологіях і деталізацію мап, які використовувалися для підрахунку - це не змінило загальну площу землі, якою володіє Японія.

У GSI зазначили, що хоча немає міжнародної угоди про те, як підраховувати острови, вони використовували той самий критерій розміру, що й попереднє дослідження 35 років тому. Він передбачав підрахунок усіх природних ділянок суші з окружністю щонайменше 100 метрів. До нового числа не входять жодні штучно рекультивовані землі.

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Територіальні суперечки Японії за острови

Нагадаємо, острови, котрі оточують Японію, були в центрі кількох територіальних суперечок.

Зокрема, Японія претендує на окуповані Росією південні Курильські острови, які Токіо називає Північними територіями. Суперечка тягнеться з кінця Другої світової війни, коли радянські війська захопили ці острови у Японії.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Японія повернулась до жорсткої позиції щодо статусу Курильських островів. Уперше з 2003 року МЗС країни назвало цю територію незаконно окупованою Росією.

У жовтні минулого року Верховна Рада України заявила про підтримку позиції Японії щодо її Північних територій та визнала, що вони продовжують перебувати під окупацією Росії.

Японія також заявляє, що має історичні права на незаселені острови Сенкаку в Східно-Китайському морі, якими вона зараз керує, але Китай неодноразово оскаржував цю претензію.

Тим часом Японія та Південна Корея залишаються втягнутими в більш ніж 70-річну суперечку щодо суверенітету групи острівців, відомих як Токто, що контролюється Сеулом і Такесіма, що контролюється Токіо, в Японському морі, яке Корея називає Східним морем.

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