У РФ визнали, що найпесимістичніший сценарій передбачає кризу в разі структурного спаду світової економіки.

В результаті повномасштабного російського вторгнення в Україну на економіку країни-агресора чекає серйозна криза.

Експерти Центру макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування (ЦМАКП) прогнозують кілька варіантів падіння російської економіки, повідомляє російське видання "Ведомости".

Найсприятливіший варіант, на думку аналітиків, - активізм. Він можливий за умови, що темпи зростання світової економіки збережуться на рівні 3 відсотків, а ціни на енергоносії залишаться при цьому відносно високими. У цьому випадку ВВП Росії в 2023 році перейде до зростання, але за підсумками року все одно скоротиться в межах 2 відсотків.

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Найбільш песимістичний сценарій передбачає кризу в разі структурного спаду світової економіки, а також за умови, що санкції будуть зніматися повільно. На думку аналітиків, цей сценарій передбачає спад більш ніж на 6 відсотків. Крім того, можливі й такі варіанти, як "другі 2010-ті" і криза без ізоляції.

Вторгнення в Україну і крах російської економіки:

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-. 8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній. Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній. Війна в Україні лише за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

Станом на 31 серпня 80% росіян залишилися без заощаджень.

29 вересня в The Insider вийшов матеріал про те, що Росія на межі повного вичерпання фінансових резервів.

За підсумками вересня доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти і цін на неї.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.

19 грудня 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння.

21 грудня 2022 року в "Роскосмосі" визнали рекордні збитки.

Найбагатші люди Росії 24 лютого, в день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, в сукупності втратили 46,6 млрд доларів. Станом на кінець 2022 року їх втрати наблизилися до 100 млрд дол.

31 грудня 2022 року стало відомо про те, що Путін "узаконив" корупцію в Росії і мародерство в Україні.

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