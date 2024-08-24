Однак яким буде це рішення - за відправку, чи проти неї - це ще велике питання.

ЄС продовжує аналізувати можливість відправки європейських військових в Україну в якості інструкторів. Остаточне рішення можуть ухвалити найближчим часом, пише Welt із посиланням конфіденційний звіт, в якому аналізуються позитивні та негативні наслідки такого рішення.

Як зазначає видання, Київ "рішуче вимагав" відправки інструкторів у непублічному листі до головного дипломата ЄС Жозепа Борреля ще 31 травня. За інформацією видання, міністри закордонних справ і оборони Європейського Союзу вперше обговорять це питання в середині наступного тижня. Ця тема також буде обговорюватися у вівторок на зустрічі відповідальних послів ЄС у так званому Комітеті з політики та безпеки (PSC). Остаточне рішення має бути ухвалене не пізніше листопада.

У середині листопада мандат нинішньої Європейської тренувальної місії для українських військових (EUMAM UKR), яка досі проходила виключно на території ЄС і насамперед у Німеччині та Польщі, має бути продовжено на два роки. З цієї нагоди мандат може бути розширений, щоб у майбутньому включити навчання в Україні.

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Перші неформальні дебати на цю тему вже відбулися в Брюсселі перед літніми канікулами в липні. Виникли два фронти, які поки що були непримиренними. Франція категорично хоче, щоб європейці виконали вимогу Києва і, окрім нинішньої підготовки, ще й навчали солдатів в Україні. Париж підтримують країни Балтії, Польща, Данія та Швеція. Федеральний уряд Німеччини, у свою чергу, проти навчання українських військових на місці. Берлін боїться подальшої ескалації та нерозрахованих ризиків. Позицію Берліна поки що поділяли Мальта, Австрія, Словенія та Угорщина.

У конфіденційному звіті, який отримали журналісти, йдеться, що нинішня підготовка українських новобранців, яка проходить на території ЄС, в основному базується на західних стандартах мирного часу і є відірваною від реалій війни в Україні. Тому українським солдатам часто доводилося донавчатися вже в бою після повернення з європейських полігонів. Крім того, за нинішніх умов навчання в Європі забирають багато часу. Тож відправка інструкторів в Україну замість відправки новобранців в Європу наблизить навчання до реалій та зекономить час на логістику.

Однак під час навчання на українській території загальна загроза для інструкторів з ЄС є "критичною". "Той факт, що Росія може дотягнутися до будь-якої частини України за допомогою балістичних ракет і безпілотників, призведе до найвищого рівня загрози для військового персоналу ЄС", – йдеться у звіті.

Солдати ЄС "можуть бути сприйняті Росією як активні учасники конфлікту і, отже, викликати непередбачувані кінетичні реакції". Це також включає в себе удари безпілотниками і ракетами, а також диверсії та кібератаки.

Західні інструктори в Україні

Як писав УНІАН, на Заході вже кілька місяців триває публічна дискусія про те, чи варто направити західних інструкторів в Україну. Принаймні у публічній риториці тут тривалий час виділялася Франція. Деякі ЗМІ навіть писали, що французькі інструктори ось-ось мають прибути в Україну.

Натомість Росія вдалася до своєї традиційної стратегії інформаційного залякування і блефу, яка завжди працює проти Заходу. Зокрема у Кремлі заявили, що іноземні інструктори в Україні стануть потенційною ціллю для росіян. Після цих заяв Кремля на Заході дискусія помітно принишкла.

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