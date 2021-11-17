Єврокомісія підготувала ще 500 тис. євро і підтримує зараз контакти з міжнародними гуманітарними організаціями.

Євросоюз виділив 700 тис. євро на надання гуманітарної допомоги мігрантам на польсько-білоруському кордоні.

200 тис. євро отримають Червоний Хрест і Червоний Півмісяць, які зможуть передати кошти білоруському Червоному Хресту. Кошти повинні витратити на на закупівлю продуктів харчування, ковдр, гігієнічних засобів та ліків.

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"Крім того, Єврокомісія підготувала ще 500 тис. євро і підтримує зараз контакти з міжнародними гуманітарними організаціями в пошуку шляхів застосування цих коштів", - йдеться в заяві Єврокомісії, передає ТСН.

Єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич запевнив, що ЄС буде підтримувати своїх партнерів з надання гуманітарної допомоги, щоб полегшити становище людей на кордоні.

"Я закликаю до постійного доступу гуманітарних організацій з обох сторін, щоб дістатися до цієї великої групи біженців і мігрантів і надати їм термінову допомогу", — підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, Білорусь спровокувала міграційну кризу на кордонах з Литвою, Латвією та Польщею. Мігранти з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає їм потрапити до країн Євросоюзу. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

Автор: Ірина Погоріла