Без ЄС, зазначає він, Україна буде самотньою.

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на засіданні Європейського парламенту наголосив, що з Україною Європейський Союз точно буде міцніший.

Як передає кореспондент УНІАН, до засідання він долучився онлайн, його виступ транслювався в ефірі українських телеканалів.

"У нас дуже мотивований народ, дуже. Ми боремося за наші права, свободу, за життя. А зараз ми боремося за виживання. І це найголовніша наша мотивація. Але ми боремося і за те, щоб бути рівноправними членами Європи. І я вважаю, що сьогодні ми всі показуємо, що ми такі і є. З нами Європейський Союз буде точно міцніший. Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу, довели, що ми, як мінімум, такі самі як ви. Доведіть, що ви разом з нами, доведіть, що ви нас не відпускаєте. Доведіть, що ви дійсно європейці. І тоді життя переможе смерть, а світ - темряву", - сказав Зеленський.

Його виступ учасники засідання зустріли бурхливими оплесками.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Документ вже доставлений у Брюссель й офіційно зареєстрований.

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що сьогодні в Європейському парламенті планують ухвалити резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата у члени ЄС.

Президенти 8 країн закликали негайно надати Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС.

Як пояснила керівник постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ, народний депутат з фракції "Слуга народу" Марія Мезенцева, спочатку Україна отримає статус країни-кандидата у члени ЄС, а потім стане членом спільноти.

Вас також можуть зацікавити новини: