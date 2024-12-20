Валдіс Домбровскіс нагадав про міжнародне право, згідно з яким агресор несе відповідальність за завдану шкоду.

Європейський союз має розглянути можливість вжиття сміливіших заходів, наприклад, конфіскацію заморожених активів РФ для компенсації Україні. Про це заявив Європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, пише Bloomberg.

"Ми, безумовно, повинні вивчити і опрацювати всі варіанти", - заявив Домбровскіс.

Єврокомісар нагадав, що в міжнародному праві існує усталений принцип, згідно з яким агресор несе відповідальність за завдані збитки.

Відео дня

"Тому ми повинні знайти способи змусити Росію заплатити за шкоду, яку вона завдає Україні", - сказав чиновник.

Видання зазначає, що кілька країн, включно з Німеччиною, Бельгією та Люксембургом, занепокоєні тим, що конфіскація може порушити принцип імунітету держави згідно з міжнародним правом і вплинути на євро як резервну валюту, а також на фінансову стабільність єврозони.

Домбровскіс зі свого боку стверджував, що будь-який варіант має бути "юридично обґрунтованим", щоб витримати потенційне судове розслідування.

"Ми вже зробили важливий крок, коли заморозили ці активи, а потім виникло питання про фінансову стабільність або наслідки для євро. Але ми бачимо, що ці ризики для фінансової стабільності не матеріалізувалися", - підкреслив чиновник.

Заморожені російські активи

Кілька днів тому стало відомо, що Світовий банк схвалив надання Україні 2,05 мільярда доларів. Вперше частину цієї суми покриє кредит США за рахунок заморожених активів Росії.

МЗС України тим часом виступає із закликом до Заходу щодо заморожених активів РФ. Андрій Сибіга заявив, що Західні партнери повинні перейти від заморожування російських активів до їхньої конфіскації.

Раніше в Європарламенті також лунали заклики про те, що $300 мільярдів заморожених активів РФ потрібно віддати Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: