Країни скаржаться на провал в поставках обіцяних доз препарату.

Єврокомісія готується почати судовий розгляд проти AstraZeneca через проблеми з доставкою вакцини від коронавірусу.

Читайте такожВ Україні зареєстровано вакцину від коронавірусу AstraZeneca-SKBioЯк пише Рolitico, комісія підняла це питання на зустрічі представників країн співтовариства в середу, в ході якої більшість заявили про намір підтримати подачу позову проти виробника, повідомляють джерела видання.

Країни скаржаться на провал в поставках обіцяних доз препарату. Суть даного розгляду полягає в тому, щоб зобов'язати AstraZeneca надати державам - членам Євросоюзу вказану в контракті кількість доз вакцини.

На цьому тижні настане крайній термін, до якого країни ЄС мають підписати початок судового розгляду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Раніше видання La Stampa писало, що ЄС не буде продовжувати контракти на поставку вакцин з AstraZeneca і Johnson & Johnson.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія. Використання вакцини призупинили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Таїланд, ПАР. При цьому влада Німеччини і Франції назвали такі дії необґрунтованими і закликали продовжити застосування препарату.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca займає перше місце за кількістю схвалень з боку регуляторів. Крім AstraZeneca в ЄС схвалені вакцини від компаній Moderna, Johnson & Johnson, а також Pfizer і BioNTech.

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Автор: Ірина Погоріла