Незважаючи на те, що низка реформ була проведена, Угорщина не змогла адекватно реалізувати основні аспекти необхідних 17 коригувальних заходів.

Єврокомісія рекомендувала заморозити виділення 7,5 млрд євро з фондів Євросоюзу для Угорщини через проблеми з верховенством права.

Як повідомляє Euronews, да 19 листопада Будапешт мав провести 17 реформ, узгоджених з Єврокомісією влітку, щоб уникнути замороження, яким погрожував Брюссель в рамках смеханізму верховенства права.

"Незважаючи на те, що низка реформ була проведена або триває, Угорщина не змогла адекватно реалізувати основні аспекти необхідних 17 коригувальних заходів... як вона зобов'язалася", - пояснили в Комісії.

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"В результаті, Комісія вирішила зберегти свою початкову пропозицію від 18 вересня щодо призупинення 65% зобов'язань за трьома операційними програмами в рамках політики згуртованості на суму 7,5 млрд євро", - додали в Єврокомісії.

Комісар з питань бюджету Йоганнес Ган заявив, що новий механізм обумовленості верховенства права є "правильним інструментом для застосування", оскільки в іншому випадку ці реформи "ніколи б не відбулися ".

Тим часом Комісія схвалила план відновлення Угорщини після COVID-19 на суму 5,8 млрд євро - крок, який необхідно зробити до кінця року, оскільки Угорщина є єдиною країною-членом ЄС, яка ще не затвердила свій план.

Але Брюссель поставив певні умови, вимагаючи від Будапешта досягти 27 так званих "надважливих етапів" для того, щоб отримати ці кошти.

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підкреслив, що "всі основні етапи повинні бути виконані в повному обсязі, перш ніж Угорщина зможе подати свій запит на виплату".

"Кошти не надійдуть доти, доки не будуть належним чином виконані основні етапи", - додав він.

Країни ЄС повинні будуть проголосувати за схвалення двох рекомендацій Єврокомісії кваліфікованою більшістю голосів, необхідною для того, щоб обидва рішення були прийняті.

Голосування може відбутися не раніше 6 грудня, коли міністри економіки зберуться в Брюсселі на зустріч Ecofin, на якій Будапешт заблокував прийняття глобального корпоративного податку.

Такі вето Будапешта були розцінені іншими країнами-членами як шантаж і спроби Угорщини домогтися поступок в інших питаннях, включаючи доступ до фондів ЄС, підтримку України і санкції проти Росії.

Ган пояснив, що якщо Рада ЄС прийме рекомендацію заморозити 7,5 млрд євро з фондів згуртованості, Єврокомісія "буде здійснювати моніторинг з метою якнайшвидшого скасування цього заходу, але тільки проблеми будуть вирішені".

Фінансування Угорщини Євросоюзом

15 вересня Європарламент заявив, що Угорщина більше не може вважатися демократією, а європейські цінності в країні знаходяться під системною загрозою.

18 вересня Європейська комісія рекомендувала Євросоюзу призупинити фінансування Угорщини на близько 7,5 млрд євро. Причиною став відступ Будапешта від демократії та можливе нецільове використання грошей ЄС.

Серед європейських лідерів існує стурбованість, що Угорщина може підірвати політику єдності і безпеки ЄС в той час, коли Захід прагне впоратися з найбільшою військовою кризою в Європі з часів Другої світової війни.

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