Решта коштів залишаться замороженими через невідповідність іншим критеріям верховенства права.

Європейська комісія 12 грудня надасть Угорщині 10 мільярдів євро із "заморожених" раніше коштів від Європейського союзу, що становить приблизно третину загального фінансування країни. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дипломатичні джерела.

За словами дипломатів, "розмороження" фінансування станеться не через "шантаж" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який неодноразово погрожував заблокувати переговори щодо вступу України до ЄС на саміті лідерів наступного тижня, а через виконання Угорщиною реформ.

"Час невдалий, оскільки це виглядає як торг, але це не так", - сказав один із дипломатів.

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Джерела видання стверджують, що Європейська комісія нічого не може зробити щодо термінів, оскільки Угорщина виконала судові реформи, необхідні для розблокування частини призупиненого фінансування. Решта коштів залишаться замороженими через невідповідність іншим критеріям верховенства права.

"Вперше Угорщина фактично реагує на наші запити, і вона зробила все, що стосується незалежності судової системи, тому гроші будуть вивільнені", – додав дипломат.

Гроші для Угорщини він ЄС

Європейська комісія схвалила виділення 900 мільйонів євро авансових платежів з досі замороженого фонду відновлення Угорщини на тлі спроб ЄС подолати вето Будапешта на допомогу Україні.

За словами високопоставлених чиновників, ЄС розглядав можливість надання Угорщині мільярдів євро, які були заморожені через проблеми з верховенством закону, оскільки він прагне отримати схвалення Будапешта на допомогу Україні, включаючи початок переговорів про членство Києва.

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