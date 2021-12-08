Президент США Джо Байден попередив президента РФ Володимира Путіна про наслідки, якщо відбудеться вторгнення.

У Сполучених Штатах Америки ще не можуть сказати, чи остаточно вирішив президент Російської Федерації Володимир Путін нападати на Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив на брифінгу у Вашингтоні.

Зокрема, його запитали, чи отримав президент США Джо Байден від президента РФ чіткість про те, що російський президент усе ж вирішив здійснювати вторгнення в Україну або відмовитись від цього.

"Ми досі не віримо, що президент Путін ухвалив рішення. Президент Байден сьогодні дуже чітко окреслив наслідки, якщо він (Путін) ухвалить рішення просуватися", - заявив Салліван.

Читайте такожУ Білому домі повідомили дату телефонної розмови Байдена і ЗеленськогоТакож президент США розповів президенту РФ про можливість альтернативного сценарію, який не передбачає вторгнення, а здобуття прогресу у дипломатії щодо урегулювання ситуації на Донбасі за допомогою Мінських домовленостей і переговорів у "нормандському форматі".

"Зрештою, ми побачимо у подальші дні через дії, не через слова, який курс дій обере Росія", - наголосив Салліван.

Радник з нацбезпеки підкреслив, що фундаментальна мета США полягає у тому, аби стримати російське воєнне вторгнення на більшу територію України.

"І заходи, які ми надали для розгляду, покликані покази російському уряду, що якщо він вирішить здійснити таке вторгнення, - будуть наслідки", - наголосив Салліван.

Як повідомляв УНІАН, Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден попередив президента Російської Федерації Володимира Путіна про рішучі економічні та інші заходи в разі посилення воєнної активності на кордоні з Україною.

Можлива ескалація на кордоні

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

Автор: Віталій Саєнко