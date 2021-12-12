У Держдепартаменті США заявили, що країни G7 "абсолютно єдині" в питанні наслідків можливого вторгнення Росії в Україну.

Країни G7 ("Великої сімки") на саміті у Ліверпулі обговорили нарощування сил Російської Федерації біля кордонів України.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на Reuters.

У саміті взяли учать міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, держсекретар США Ентоні Блінкен та міністри закордонних справ Франції, Італії, Німеччини, Японії, Канади.

Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс закликала G7 виступати одноголосно.

"Нам потрібно захищатися від загроз, що зростають. Ми повинні рішуче об’єднатися, щоб протистояти агресорам, які прагнуть обмежити межі свободи та демократії", - зазначила вона.

У Держдепартаменті США заявили, що країни G7 "абсолютно єдині" в питанні наслідків можливого вторгнення Росії в Україну.

Там охарактеризували ці переговори як "інтенсивні" і зазначили, що ще є дипломатичний шлях до зниження напруженості у відносинах із Росією.

"Якщо вони вирішать не йти цим шляхом, це спричинить величезні наслідки і серйозні витрати, і G7 абсолютно єдина в цьому", - сказала одна з чиновниць у Держдепі.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вказала на можливість зустрічі у "нормандської четвірки". Вона розповіла, що запрошення на цю зустріч вже кілька місяців "лежить на столі".

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Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація розмістила біля кордонів України і на окупованих територіях в Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей 115 тис. військовослужбовців.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ймовірність російської агресії проти України є дуже високою. Він припустив, що може здійснитися найгірший сценарій.

Автор: Олег Давигора