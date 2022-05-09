Експерт переконаний, що цим жестом російський диктатор остаточно передав Заходу сигнал про те, що не збирається застосовувати ядерну зброю.

Причини скасування повітряної частини військового параду в Москві були не погодні, а політичні. Російський диктатор пішов на це під тиском Заходу.

Таку думку озвучив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю OBOZREVATEL.

За його словами, Путін наказав не демонструвати командний борт Іл-80, призначений для евакуації керівництва країни у разі ядерної війни після ультиматуму з боку Заходу.

"Я думаю, що повітряна частина параду скасована через ультиматум із боку Заходу... Путін почав розганяти тему ядерної зброї, і його відразу ж попередили, що вони звернуть увагу на питання про його особисту ліквідацію. Або на питання про введення санкцій проти близьких йому людей. Зверніть увагу, відразу ж усі посадовці в РФ почали говорити – та ні, ми і не збиралися застосовувати ядерну зброю", - заявив експерт.

Жданов наголосив, що цим жестом Путін надіслав Заходу сигнал про те, що не планує пускати в хід ядерну зброю.

Експерт також піддав сумніву скасування повітряної частини параду через погані погодні умови. В момент проведення військового параду в Москві була чудова погода, тому нельотна погода не могла бути причиною скасування параду літаків. Це підтверджують й відео з Москви.

"Я дивлюся пряму трансляцію – там чудова погода для авіації, просто літай – не хочу. Але прибрали "літак судного дня", а більше там нічого показувати", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому спецборт Володимира Путіна, також відомий, як літак "судного дня", з борту якого глава країни може керувати РФ у разі ядерної загрози, був помічений над Москвою.

Очікувалося, що Іл-80 Maxdome пролетить під час параду на Красній площі 9 травня. Востаннє це відбувалося в 2010 році. Однак повітряну частину параду скасували.

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