У РФ заявили, що приймуть відповідні заходи щодо німецьких ЗМІ в Росії.

​​YouTube видалив два канали німецької редакції RT без можливості відновлення.

Про це повідомила редактор Russia Today Маргарита Симоньян в Telegram.

Йдеться про канали RT DE і Der Fehlende Part. За її словами, раніше їм відмовили у видачі ліцензії на мовлення.

"Це справжня медійна війна, оголошена державою Німеччина державі Росія. Дуже чекаю, що рідна держава, не відкладаючи, заборонить в Росії Дойче Велле та інші німецькі ЗМІ, а також закриє корпункти ARD і ZDF", - написала Симоньян.

Читайте такожВ Іспанії з'явилася соціальна реклама з "російськими повіями": у РФ обурені (фото)В YouTube повідомили, що причиною видалення стали порушення принципів спільноти.

"RT DE отримав попередження про завантаження контенту, який порушує нашу політику COVID-19 щодо медичної дезінформації. Це призвело до припинення їхніх прав на публікацію відео. Поки права були припинені, вони намагалися обійти обмеження, використовуючи інший канал. Обидва канали закриті за порушення Умов використання YouTube", - йдеться в повідомленні.

У МЗС РФ заявити, що проекти "зазнали акту безпрецедентної інформаційної агресії" з боку YouTube.

"З урахуванням характеру події, повністю вписується в логіку розв'язаної проти Росії інформаційної війни, прийняття відповідних симетричних заходів щодо німецьких ЗМІ в Росії, до того ж неодноразово викритих в участі у втручанні у внутрішні справи нашої країни, представляється не тільки доречним, але і необхідним", - зазначили в МЗС.

Раніше повідомлялося, що телеканал RT домалював на фотографії сім'ї біженців з Афганістану.

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Автор: Людмила Жерновська