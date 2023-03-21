Вони покинули РФ під приводом фейкового Конгресу для лікарів.

З Росії через кілька днів після початку "часткової" мобілізації на чартерному рейсі полетіли одразу 250 лікарів, які боялися відправки на фронт.

За даними журналістів розслідувального проекту "Система", рейс організував "знаменитий доктор".

Як зазначається, лікарі заплатили за переліт по 40 тисяч рублів, а решту грошей для викупу чартеру додав якийсь російський мільярдер зі списку Forbes, що інвестує в сферу цифрових технологій. Його ім'я та особистість організатора рейсу не розкриваються з міркувань безпеки.

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Відзначається, що для втечі з Росії придумали легенду про лікарський конгрес в Єревані. Для цього пасажирам роздали надруковані запрошення на неіснуючий захід, а також блокноти і ручки з його логотипом.

Однак за день до вильоту стало відомо, що аеропорт Єревана більше не приймає чартерні рейси, так як вже був перевантажений літаками з Росії. Організатори не розгубилися, передрукували запрошення, атрибутику і відправили лікарів на "конгрес в Астану".

Мобілізація в Росії

За даними ГУР, в Росії триває прихована мобілізація, але моральний стан мобілізованих військових знаходиться на низькому рівні.

Хоча російська влада заявила про завершення заходів, російський правозахисник Павло Чиков нещодавно розповів, що як мінімум в 35 регіонах почали активно розсилати повістки.

За даними ЗМІ, в РФ планують набрати в армію окупантів ще 400 тисяч контрактників.

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