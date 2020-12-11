Приватні підприємці досі не вірять, що вірус міг поширитися саме з ринку. Вони звинувачують у всьому іноземців та імпортовані товари.

На ринку морепродуктів в Ухані наприкінці 2019 року стався перший у світі спалах коронавірусу. Тоді про хворобу нічого не знали, її просто називали «загадковою пандемією».

Про це йдеться в матеріалі агентства Reuters.

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Вже у грудні 2019-го місто закрили на 78-денний карантин, про який людей попередили всього за кілька годин до ізоляції.

На сьогодні ринок залишається закритим для більшості громадян, хоч сам рух у місті пожвавився. Будівлю перекрили великими блоками. З початку пандемії територію досліджували фахівці з ВООЗ та місцеві органи охорони здоров’я. Науковці кажуть, що на дослідження поширення недуги можуть піти роки.

Приватні підприємці досі не вірять, що вірус міг поширитися саме з ринку – звинувачують у всьому іноземців та імпортовані товари.

Ринок морепродуктів не збираються поки розбирати, адже експертизи тривають. Вікна та приміщення покрили дерев’яними дошками. Водночас на другому поверсі вже відчинилися крамниці.

На входах чергують охоронці, всередину пускають тільки після вимірювання температури.

Журналістам місцеві мешканці зізнаються, що намагаються оминати місце, з яким пов’язано стільки неприємних спогадів.

При цьому в самому місті, найбільш постраждалому на початку пандемії коронавірусу, через скандал з морепродуктами ціни на деякі імпортовані харчі зросли у 5 разів.

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Автор: Яна Ставська