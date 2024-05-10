Більшість з них одразу попросили про тимчасовий захист, посилаючись на небажання йти на фронт.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перейшли кордон із Румунією. Про це заявив представник прикордонної поліції Румунії Флорін Коман, якого цитує "Радіо Свобода".

За його словами, в більшості випадків втікачі просять захисту у румунської влади, посилаючись на небажання йти на фронт. За весь час 19 українських чоловіків загинули у спробах потрапити до Румунії: 11 потонули, намагаючись переплисти прикордонну річку Тиса, решта загинули в горах через недостатньо теплий одяг взимку.

Однак жертв могло бути значно більше. За останні два роки лише в одній з чотирьох прикордонних з Україною північних провінцій – Марамуреші – румуни врятували від загибелі 108 громадян України.

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Офіцер румунської поліції також каже, що після незначного зменшення кількості втікачів з України у 2023 році, з початку цього року тенденція знову стала зростати.

У період із січня по квітень 2024 року було зафіксовано 1218 випадків незаконного перетину державного кордону з боку України, у яких загалом фігурували 2373 громадянина України. Після виявлення румунськими силовиками усі вони звернулися за тимчасовим захистом.

Ситуація з ухилянтами, які тікають через кордон

Як писав УНІАН, за даними прикордонників, спроби незаконного перетину кордону ухилянтами відбуваються щодня. Від початку повномасштабної війни щонайменше 30 людей загинули у цих спробах. Примітно, що до Польщі ухилянти намагаються пробратися переважно за підробними документами на офіційних пунктах пропуску. А на ділянках кордону з іншими країнами переважають спроби перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Як пояснив спікер ДПСУ Андрій Демченко, більшісьть загиблих – потонули в річці Тиса. Справа в тому, що зовні річка виглядає не дуже складною перепоною, але насправді вона дуже підступна: має стрімку течію, на дні є коріння дерев, є місця куди може затягувати вихрами течії.

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