Під час сутички чоловік намагався обеззброїти прикордонника.

В Одеській області громадянин РФ, який є організував схему незаконного переправлення ухилянтів через кордон, напав на прикордонника та намагався відібрати у нього зброю. Про це повідомляє прес-служба Південного регіонального управління ДПСУ.

Інцидент стався в ніч на 9 травня, коли військовослужбовці Білгород-Дністровського загону затримали двох осіб на кордоні поблизу села Євгенівка Бородінської громади Болградського району. Один із затриманих виявився громадянин Російської Федерації, який має посвідку на постійне проживання в Україні та мешкає у цьому селі. Перед затриманням він намагався незаконно переправити через кордон жителя Києва.

"Зрозумівши, що його намір викрито, 48-річний росіянин напав на прикордонника, завдав йому тілесних ушкоджень та намагався заволодіти пристроєм для відстрілу гумових куль. На неодноразові вимоги про припинення правопорушення іноземець не реагував. Тому для забезпечення особистої безпеки військовослужбовця прикордонному наряду довелось застосувати заходи фізичного впливу", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

За злісну непокору представникам ДПСУ стосовно нападника складено протокол про адміністративне правопорушення. Окрім цього, до Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 Кримінального кодексу України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Стосовно 38-річного громадянина України, який збирався втекти з України, складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Інші історії ухилянтів, які тікають через кордон

Як писав УНІАН, уродженець Сумської області намагався втекти до Польщі через Західний Буг. Проте його затримали польські прикордонники та передали українським колегам.

За даними ДПСУ, двоє громадян мали намір через річку потрапити за кордон. Одного з відчайдухів прикордонний наряд відділу "Амбуків" виявив поблизу українсько-польського кордону в неділю вранці. Невідомий, побачивши прикордонників, почав втікати та кинувся вплав до суміжного берега. Охоронці кордону поінформували колег по той бік держрубежу, де горе-плавця й затримали співробітники Прикордонної варти Республіки Польща.

Зʼясувалося, що затриманий – 31-річний уродженець Сумщини. Він не мав законних підстав для виїзду за кордон, тож вирішив потрапити до Польщі у такий спосіб.

Вас також можуть зацікавити новини: