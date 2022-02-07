Єрмек Наримбаєв прилетів в Алмати з Києва.

В Казахстані прямо в аеропорту затримали раніше засудженого "за розпалювання ворожнечі" опозиційного правозахисника. Єрмек Наримбаєв прилетів в Алмати з Києва, його відразу ж взяли під варту.

Про це повідомляє казахстанське видання Tengrinews.kz.

За інформацією видання, яка була отримана в прокуратурі Алмати, Наримбаєва затримали співробітники Департаменту поліції на транспорті в Міжнародному аеропорту Алмати. Туди заочно засуджений чоловік прилетів з Києва. Наримбаєв був у розшуку.

Правозахисника раніше засудили за статтею про "розпалювання соціальної, національної, родової, расової, станової або релігійної ворожнечі".

Організація Front Line Defenders, яка була заснована ще в 2001 році для захисту знаходяться в небезпеці правозахисників, повідомляє, що Єрмек Наримбаєв є людиною, яка розкривала махінації.

"Він бере активну участь у розкритті фінансових махінацій у ряді банків Казахстану і відкрито засуджує уряд країни за нездатність забезпечити захист прав людини інтересів казахського народу. Більш того, він проводить юридичні консультації для людей, яких банки навмисно ввели в оману. У 2011 році громадянське суспільство Казахстану визнало його заслуги - він отримав Національну премію "Свобода", - зазначено на сайті організації.

Читайте такожБунт у Казахстані: Токаєв розповів, як бойовикам вдалося проникнути в країнуУ березні 2016 року Наримбаєву замінили вирок до трьох років в'язниці на менш суворе покарання. Апеляційна колегія Алматинського міського суду присудила йому два з половиною роки обмеження волі поза в'язницею.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що після протестів у Казахстані президент країни пояснив, чому віддав наказ стріляти на поразку.

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