Наказ стріляти на ураження під час масових протестів у Казахстані був відданий особисто президентом Токаєвим, оскільки представники силових структур не могли взяти на себе відповідальність за прийняття такого рішення.
Про це в інтерв'ю "24.kz" заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.
Токаєв заявив, що ситуація була досить складною і потрібно було терміново приймати рішення.
"Керівники правоохоронних органів боялися брати на себе відповідальність. Повна безініціативність. Я їм сказав: Якби маршал Рокоссовський або Жуков кожен день би запитували у Сталіна, вони б війну виграли чи ні? Це була справжня війна - потрібно було брати на себе відповідальність", - заявив Токаєв.
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За словами Токаєва, поліція була змушена діяти в рамках законодавчого поля, тому прийняти рішення щодо відкриття вогню на ураження самостійно силовики не могли.
"Наші закони такі, що після Жанаозена було ухвалено закони, які сковували правоохоронців, саме в таких ситуаціях. Тому я сказав, що ми маємо відкривати вогонь на ураження проти бандитів", — сказав Токаєв.
Протести в Казахстані:
- 2 січня 2022 року в Казахстані почалися акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, запровадження демократичних змін. Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.
- 5 січня уряд Казахстану пішов у відставку. По всій країні був введений режим НС.
- Найскладніша ситуація склалася в Алмати, де демонстранти захопили будівлі міської адміністрації, прокуратури, аеропорт.
- У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги у "наведенні порядку" в ОДКБ. Росія, Білорусь і Вірменія відправили своїх військових до Казахстану.
- 7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження.
- 10 січня в Казахстані був оголошений загальнонаціональний траур за загиблими під час протестів. Того ж дня Токаєв заявив, що в країні було здійснено спробу держперевороту, але конституційний порядок в країні відновлено.
- 15 січня начальник служби кримінального переслідування Генеральної прокуратури Серік Шалабаєв заявив, що в результаті січневих подій у Казахстані загинули 225 осіб.
- 19 січня 2022 року в Казахстані скасували надзвичайний стан.
- 29 січня 2022 року президент Казахстану Токаєв розповів, як бойовикам вдалося проникнути в країну.