Токаєв заявив, що він був змушений ухвалити таке рішення.

Наказ стріляти на ураження під час масових протестів у Казахстані був відданий особисто президентом Токаєвим, оскільки представники силових структур не могли взяти на себе відповідальність за прийняття такого рішення.

Про це в інтерв'ю "24.kz" заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Токаєв заявив, що ситуація була досить складною і потрібно було терміново приймати рішення.

"Керівники правоохоронних органів боялися брати на себе відповідальність. Повна безініціативність. Я їм сказав: Якби маршал Рокоссовський або Жуков кожен день би запитували у Сталіна, вони б війну виграли чи ні? Це була справжня війна - потрібно було брати на себе відповідальність", - заявив Токаєв.

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За словами Токаєва, поліція була змушена діяти в рамках законодавчого поля, тому прийняти рішення щодо відкриття вогню на ураження самостійно силовики не могли.

"Наші закони такі, що після Жанаозена було ухвалено закони, які сковували правоохоронців, саме в таких ситуаціях. Тому я сказав, що ми маємо відкривати вогонь на ураження проти бандитів", — сказав Токаєв.

Протести в Казахстані: