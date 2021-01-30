Поліція у захисному споряджені огородила головні вулиці столиці, коли протестувальники йшли маршем.

У Польщі третій день поспіль тривають протести проти введення майже повної заборони на аборти.

Про це пише Reuters.

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Попри карантинні обмеження, сотні людей зібралися у центрі Варшави під гасло: «Свобода, рівність, аборти на вимогу». Деякі несли плакати з написами: «Я боюся жити» і «Заборона абортів дискримінує бідних».

Поліція у захисному споряджені огородила головні вулиці столиці, коли протестувальники йшли маршем під пісні, зокрема, Queen.

За словами організаторів, щодо одного з лідерів протестів застосували перцевий балончик. Водночас агентство пише, що балончики першими застосували з боку учасників акції.

Заборона абортів у Польщі

У жовтні Конституційний суд Польщі заборонив проведення абортів у країні через проблеми розвитку плода. Жінкам дозволено переривати вагітність тільки на підставах зґвалтування, інцесту або ризику здоров'я для матері.

Рішення суддів викликало обурення з боку громадськості. І вже ввечері на вулиці Варшави вийшли сотні жінок, вимагаючи від влади скасувати заборону. До позиції суспільства приєдналися опозиційні політики.

У Раді Європи постанову суду назвали "сумною для жіночих прав".

Постанова Конституційного суду Польщі, яка майже повністю забороняє аборти, набрала чинності 27 січня. Раніше її дію відтерміновували через масові протести.

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Автор: УНІАН