Командування збройних сил США у Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.
Як пише видання Politico, загострення на Донбасі ознаменувало закінчення режиму припинення вогню, про який домовилися влітку 2020 року, а Росія почала нарощувати військові сили вздовж кордону з Україною.
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Представник командування ЗС США в Європі капітан Венді Снайдер відмовилася обговорювати рівні готовності, пославшись на вимоги оперативної безпеки, але зазначила, що "ми дуже уважно стежимо за ситуацією".
Як зазначає видання, Пентагон насторожений через активізацію Росії в Східній Європі і Арктиці, що являє собою новий виклик для молодої адміністрації Байдена.
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.
- У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
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