Пентагон насторожений через активізацію Росії в Східній Європі і Арктиці.

Командування збройних сил США у Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

Як пише видання Politico, загострення на Донбасі ознаменувало закінчення режиму припинення вогню, про який домовилися влітку 2020 року, а Росія почала нарощувати військові сили вздовж кордону з Україною.

Читайте такожPolitico: Росія посилила агресію в Україні, Арктиці і небі НАТО

Представник командування ЗС США в Європі капітан Венді Снайдер відмовилася обговорювати рівні готовності, пославшись на вимоги оперативної безпеки, але зазначила, що "ми дуже уважно стежимо за ситуацією".

Як зазначає видання, Пентагон насторожений через активізацію Росії в Східній Європі і Арктиці, що являє собою новий виклик для молодої адміністрації Байдена.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій