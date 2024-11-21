Москва розгорнула кампанію залякування Заходу усіма наявними засобами.

В Росії відверто пригрозили завдати ударів по території Польщі на тлі сьогоднішнього обстрілу України. Відповідну заяву на брифінгу зробила офіційна речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

13 листопада в польському місті Редзіково на узбережжі Балтійського моря була здана в роботу велика база протиповітряної оборони "Aegis Ashore". Вона є частиною більшого протиракетного щита НАТО, призначеного для перехоплення ракет, що наближаються. Також на базі начебто розміщено американські балістичні ракети.

Речниця МЗС Росії заявила, що Москва може націлитися на цю військову базу.

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"З огляду на характер і рівень загроз, які створюють такі західні військові об’єкти, протиракетну оборону в Польщі вже давно внесено до списку пріоритетних цілей для потенційного знищення, яке, у разі необхідності, може бути виконане широкою номенклатурою новітнього озброєння", - сказала Захарова.

Як пише RMF24, у Міністерстві закордонних справ Польщі вже відреагували на цю заяву. Речник відомства Павел Вронський підкреслив, що база в Редзікове має суто оборонний характер. Вона призначена для протидії балістичним ракетам, особливо з тих країн, "які є країнами-ізгоями".

"Це країни, які будують свою політику на тому, що постійно комусь погрожують, заявляють, що вони до когось вторгнуться, і вважають, що таке політичне пограбування – це їхній спосіб ведення політики , – підкреслив він.

Вронський також додав, що у разі повторення цих погроз США і НАТО повинні будуть посилити протиповітряну оборону всього східного флангу Альянсу, щоб зробити такі погрози нереалістичними.

Росіяни вдарили по Дніпру стратегічною ракетою

Як писав УНІАН, сьогодні вранці росіяни завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою по місту Дніпро. У Повітряних силах ЗСУ запевнили, що удар не мав значних наслідків.

Військовий аналітик Олексій Гетьман переконаний, що використання саме міжконтинентальної ракети по місту, яке і так постійно обстрілюють, було спробою залякати західних союзників України. На думку Гетьмана, росіяни хотіли показати, що вони готові використовувати ракети, які можуть долетіти до Лондона.

Днями Володимир Путін підписав нову ядерну доктрину РФ. Оглядачі вважають, що це теж був демонстративний хід, спрямований на те, аби залякати Захід, особливо команду Дональда Трампа.

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