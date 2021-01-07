Протестувальники напали на журналістів / скріншот

Прихильники чинного президента США Дональда Трампа напали на представників ЗМІ біля будівлі Капітолію.

Про це повідомив у Twitter журналіст телеканалу NBC News, опублікувавши відео інциденту.

Протестувальники повторювали тезу "ЗМІ - вороги народу", яку часто використовує Трамп. Об'єктом атаки, серед іншого, стала техніка репортерів, їх самих також спробували вигнати.

"Я ніколи не бачив нічого подібного за свою 20-річну кар'єру", - написав кореспондент під опублікованим відео.

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Автор: Юрій Годован