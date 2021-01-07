Протестувальники трощили техніку репортерів і намагалися відігнати їх від епіцентру протесту.

Прихильники чинного президента США Дональда Трампа напали на представників ЗМІ біля будівлі Капітолію.

Про це повідомив у Twitter журналіст телеканалу NBC News, опублікувавши відео інциденту.

Протестувальники повторювали тезу "ЗМІ - вороги народу", яку часто використовує Трамп. Об'єктом атаки, серед іншого, стала техніка репортерів, їх самих також спробували вигнати.

"Я ніколи не бачив нічого подібного за свою 20-річну кар'єру", - написав кореспондент під опублікованим відео.

BREAKING. Mob of Trump supporters swarm the media near the US Capitol. They yell what Trump frequently says, “the media is the enemy of the people.” They destroy equipment and chased out reporters. I’ve never seen anything like this in my 20 year career: @nbcwashington@MSNBCpic.twitter.com/3VLC07JQR2 — Shomari Stone (@shomaristone) January 6, 2021

Штурм Капітолію: що сталося у Вашингтоні

Прихильники Дональда Трампа, які проводили мітинг у Вашингтоні, прорвалися в будівлю Капітолію. Там члени Конгресу мають намір затвердити результати виборів президента США і перемогу на них Джо Байдена.

В результаті сталися сутички з поліцією, відомо про стрілянину і поранених як з боку протестувальників, так і з боку правоохоронців. Також є інформація про одного загиблого.

Спікер Палати представників США, один з лідерів демократів Ненсі Пелосі попросила ввести війська Національної гвардії для очищення і захисту Капітолію. Пентагон вирішив направити в Вашингтон 1100 озброєних бійців.

У Вашингтоні вже ввели комендантську годину і знешкодили дві бомби.

Співробітники правоохоронних органів намагаються відтіснити учасників заворушень з території Капітолію, застосовуючи сльозогінний газ і світлові гранати.

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Автор: Юрій Годован