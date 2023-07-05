Також російські командири почали уникати комплектування своїх військ засудженими.

Так званий "марш справедливості" збройного формування найманців Пригожина став поштовхом для зміни ставлення російських громадян та військовослужбовців до вищого військово-політичного керівництва РФ.

"Розгубленість і пасивність вищого начальницького складу російських збройних сил під час спроби "вагнерівського" перевороту призвела до зростання недовіри офіцерського, сержантського та рядового складу до вищих чинів міністерства оборони та генерального штабу ЗС РФ", - заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Крім того, додала вона, окремі командування оперативних об’єднань і з’єднань російських окупаційних військ намагаються уникнути комплектування підпорядкованих військових частин і підрозділів особами з місць позбавлення волі, незважаючи на потребу у відновленні втрат особового складу.

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"Зазначене пов’язане з підвищеними ризиками дезертирства, проявів непокори та імовірних бунтів військовослужбовців з числа колишніх засуджених", - пояснила заступниця міністра оборони.

Бунт Пригожина в Росії - що відомо

Як відомо, 23 червня ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив російських військових в обстрілі позицій бійців ПВК. Після цього, 24 червня 2023 року колони "вагнерівців" за наказом Пригожина залишили польові табори і рушили в бік Москви, щоб "зупинити" військове керівництво Росії.

На шляху до Москви бойовикам вдалося легко захопити військові об'єкти Ростова і взяти участь у боях з ВКС РФ у Воронезькій області.

Пригожин вимагав видати йому главу Міноборони РФ Шойгу і начальника російського Генштабу Валерія Герасимова.

На це глава Кремля Володимир Путін записав термінове звернення і пообіцяв, що заколот буде придушений. Але Пригожин заявив у відповідь, що він не збирається приходити з повинною.

Путін підключив до переговорного процесу білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Під вечір 24 червня стало відомо, що Пригожин зупинив рух своєї приватної армії, яка так і не дійшла до Москви, заявивши, що відмовляється проливати "російську кров". Також повідомлялось, що згідно з домовленостями з Лукашенком, ватажок "вагнерівців" повинен виїхати в Білорусь, а його найманці отримали гарантії безпеки та можуть вирушити на білоруську територію.

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