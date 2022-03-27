Вантажоперевезення між країнами зупинили.

VR Transpoint, фінська залізнична компанія із вантажоперевезень, зупиняє прийом поїздів із Росії з 27 березня.

Про це повідомили на сайті компанії.

"Продовження вантажних перевезень між Росією та Фінляндією більше неможливе через санкції, запроваджені проти Російських залізниць (РЖД). VR Group зобов’язана виконувати санкції, введені західними країнами", – сказав президент VR Transpoint Мартті Коскінен.

VR Transpoint зупиняє прийом поїздів із Росії вже в неділю. При цьому повернення вагонів з Фінляндії до Росії триватиме.

Український перевізник "Укрзалізниця" подякував Фінляндії та іншим країнам за підтримку і закликав до посилення залізничної блокади.

"Укрзалізниця" закликає й надалі продовжити залізничну блокаду Росії та прискорити прийняття рішення щодо зупинки транзитного маршруту між Китаєм та Польщею, що проходить через Росію та Білорусь. Також "Укрзалізниця" закликала в офіційному листі членів Організації співробітництва залізниць припинити перевезення з Росією та виключити її представників від участі у міжнародних організаціях та позбавити права приймати будь-які рішення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня стало відомо про скасування пасажирських поїздів з Фінляндії до Росії.

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