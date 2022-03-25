Поїзди Allegro припинять ходити з 28 березня.

Національний залізничний оператор Фінляндії VR Group з 28 березня призупинить рух між Гельсінкі та Санкт-Петербургом поїздами Allegro.

Про це повідомляє прес-служба фінського оператора.

Згідно із заявою, державний оператор припинить роботу поїздів Allegro до подальшого повідомлення, починаючи з 28 березня 2022 року.

"За ці тижні люди, які хотіли виїхати з Росії, мали достатньо часу, щоб виїхати. Тепер через санкції ми поки що припиняємо послугу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що клієнти можуть скасувати свої вже придбані квитки без будь-яких витрат.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня президент Фінляндії Саулі Нііністо зустрівся з президентом США Джо Байденом у Білому домі, де домовився активізувати співпрацю в галузі оборони.

А через санкції проти російських олігархів у Фінляндії затримали вже понад 20 яхт.

VR Group: довідка УНІАН

VR Group - державна залізнична компанія Фінляндії. Займається вантажними та пасажирськими залізничними перевезеннями.

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