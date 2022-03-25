Національний залізничний оператор Фінляндії VR Group з 28 березня призупинить рух між Гельсінкі та Санкт-Петербургом поїздами Allegro.
Про це повідомляє прес-служба фінського оператора.
Згідно із заявою, державний оператор припинить роботу поїздів Allegro до подальшого повідомлення, починаючи з 28 березня 2022 року.
"За ці тижні люди, які хотіли виїхати з Росії, мали достатньо часу, щоб виїхати. Тепер через санкції ми поки що припиняємо послугу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що клієнти можуть скасувати свої вже придбані квитки без будь-яких витрат.
Як повідомляв УНІАН, на початку березня президент Фінляндії Саулі Нііністо зустрівся з президентом США Джо Байденом у Білому домі, де домовився активізувати співпрацю в галузі оборони.
А через санкції проти російських олігархів у Фінляндії затримали вже понад 20 яхт.
VR Group: довідка УНІАН
VR Group - державна залізнична компанія Фінляндії. Займається вантажними та пасажирськими залізничними перевезеннями.