Голова Радбезу РФ ніхто з точки зору російської системи влади, стверджує колишній депутат Держдуми.

Якщо президенту Російської Федерації Володимиру Путіну потрібно буде зробити термінову операцію, то на цей час його точно не замінить голова Ради безпеки країни Микола Патрушев.

У конституції РФ прописано, що якщо з президентом щось трапляється, то його місце має зайняти чинний прем'єр - зараз це Михайло Мішустін, розповів колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов в інтерв'ю "Радіо НВ".

"...На 100% неможливо, щоб Путіна змінив Патрушев, тому що Патрушев це ніхто з точки зору російської системи влади...", - заявив співрозмовник.

За його словами, якщо з Мішустіним щось станеться, то третя на черзі на владу голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, а четвертий - керівник Держдуми В'ячеслав Володін.

Раніше таблоїд The Sun дізнався, що у Володимира Путіна є шизоафективний розлад та хвороба Паркінсона. Видання також писало, що на російського президента найближчим часом чекає хірургічне втручання, й у разі тривалого відновлення влада на якийсь час перейде до Миколи Патрушева.

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