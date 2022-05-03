Якщо президенту Російської Федерації Володимиру Путіну потрібно буде зробити термінову операцію, то на цей час його точно не замінить голова Ради безпеки країни Микола Патрушев.
У конституції РФ прописано, що якщо з президентом щось трапляється, то його місце має зайняти чинний прем'єр - зараз це Михайло Мішустін, розповів колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов в інтерв'ю "Радіо НВ".
"...На 100% неможливо, щоб Путіна змінив Патрушев, тому що Патрушев це ніхто з точки зору російської системи влади...", - заявив співрозмовник.
За його словами, якщо з Мішустіним щось станеться, то третя на черзі на владу голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, а четвертий - керівник Держдуми В'ячеслав Володін.
Раніше таблоїд The Sun дізнався, що у Володимира Путіна є шизоафективний розлад та хвороба Паркінсона. Видання також писало, що на російського президента найближчим часом чекає хірургічне втручання, й у разі тривалого відновлення влада на якийсь час перейде до Миколи Патрушева.