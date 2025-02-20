За словами прем'єр-міністра Польщі, настав час діяти, а не тільки говорити.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав фінансувати допомогу Україні із заморожених активів Росії. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

"Досить говорити, час діяти! Давайте фінансувати нашу допомогу Україні із заморожених російських активів. Посильмо повітряну поліцію, балтійську варту та кордони ЄС з Росією. Давайте швидко приймемо нові фіскальні правила для фінансування безпеки і оборони ЄС. Негайно!", - наголосив політик.

Заморожені активи РФ - що відомо

Раніше ЗМІ повідомили, що російська делегація під час перемовин із США у Ер-Ріяді просила розморозити активи та послабити санкції проти країни. Йдеться про частину резервів Центрального банку РФ, а саме 6 млрд доларів, яку було вкладено в доларові активи перед початком повномасштабного вторгнення в Україні.

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Водночас видання Foreign Policy написало, що російські активи є козирною картою Європи у війні в Україні. Там підкреслили, що конфіскація активів РФ стала б потужним стримувальним фактором проти застосування військової сили для зміни міжнародно визнаних кордонів.

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