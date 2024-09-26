На зустрічі будуть присутні представники понад 50 країн-учасниць такого формату.

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у Німеччині в жовтні на рівні лідерів 50 країн-учасниць. Про це заявив президент США Джо Байден, передає пресслужба Білого дому.

"Наступного місяця я скличу в Німеччині зустріч на рівні лідерів Контактної групи з оборони України для координації зусиль понад 50 країн, які підтримують Україну в її захисті від російської агресії", - зазначив лідер США.

Також у своїй заяві Байден наголосив, що доручив Міністерству оборони розширити підготовку українських пілотів на винищувачах F-16, а саме підтримати навчання ще 18 пілотів в наступному році.

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Крім того, президент США згадав і про економічні обмеження проти РФ:

"З метою протидії російському ухиленню від санкцій та відмиванню грошей, Міністерство юстиції, Міністерство фінансів та Секретна служба США в координації з міжнародними партнерами сьогодні вжили заходів для руйнування глобальної криптовалютної мережі. Сполучені Штати продовжать збільшувати витрати на Росію за її війну в Україні та позбавляти російську оборонно-промислову базу ресурсів".

США і Україна - останні новини

Як писав УНІАН, США нададуть Україні пакет допомоги на майже 8 мільярдів доларів. Зокрема до пакету увійде додаткова батарея Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, безпілотні літальні апарати, ракети великої дальності та боєприпаси класу "повітря - земля", а також гроші для зміцнення оборонно-промислової бази країни.

Раніше США оголосили про виділення Україні іншого пакету військової допомоги на загальну суму 375 мільйонів доларів. Зокрема до пакету увійшли артилерійські боєприпаси, засоби протиповітряної оборони, протитанкові ракети та інше критично важливе озброєння та обладнання.

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