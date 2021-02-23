На Ельбрусі (Кавказ) двоє сноубордистів провалилися під сніг і повисли над 15-метровою ущелиною.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
Відзначається, що туристи спочатку провалилися під сніг, впали вниз на чотири метри і в результаті зависли над ущелиною.
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За словами постраждалої дівчини, близько 20 хвилин вона провисіла над прірвою, в той час як над нею висів друг.
"Весь цей час вона думала про те, як зірветься, молилася і чекала», - йдеться в повідомленні.
Рятувальники, які приїхали на місце інциденту, визволили обох відпочиваючих. З'ясувалося, що у супутника дівчини зламана рука.
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