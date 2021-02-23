За словами постраждалої дівчини, близько 20 хвилин вона провисіла над прірвою, в той час як над нею висів друг.

На Ельбрусі (Кавказ) двоє сноубордистів провалилися під сніг і повисли над 15-метровою ущелиною.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Відзначається, що туристи спочатку провалилися під сніг, впали вниз на чотири метри і в результаті зависли над ущелиною.

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За словами постраждалої дівчини, близько 20 хвилин вона провисіла над прірвою, в той час як над нею висів друг.

"Весь цей час вона думала про те, як зірветься, молилася і чекала», - йдеться в повідомленні.

Рятувальники, які приїхали на місце інциденту, визволили обох відпочиваючих. З'ясувалося, що у супутника дівчини зламана рука.

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Автор: УНІАН