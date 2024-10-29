У Росії вкотре відреагували на завершення будівництва першого з чотирьох заводів Rheinmetall в Україні.
Цього разу своїми фантазіями поділився прессекретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, зазначивши, що підприємство є "законною військовою метою для РФ".
Крім того, за його словами, Росія буде в судовому порядку оскаржувати конфіскацію майна у Фінляндії за позовом України, пише російське пропагандистське агентство ТАСС у Telegram.
Пєсков також додав, що у Росії нібито немає "ні бажання, ні наміру втручатися у внутрішні справи Грузії" і що Путін не зустрічатиметься з главою МЗС КНДР. А ще відмовився від коментарів на тему тверджень західних політиків про використання військових КНДР у війні проти України.
Концерн Rheinmetall в Україні
Раніше УНІАН повідомляв, що завод Rheinmetall в Україні вже працює. Загалом будується чотири заводи, і перший із них уже в дії. Про це розповів директор концерну Армін Паппергер.
Крім того, Медведєв зафонтанував погрозами через запуск першого заводу Rheinmetall в Україні.
"Як і обіцяли раніше, з нетерпінням чекаємо святкового російського салюту прямо на виробництві", - видав заступник голови Радбезу РФ.