Пєсков повторив погрози щодо заводів Rheinmetall, які будуються в Україні.

У Росії вкотре відреагували на завершення будівництва першого з чотирьох заводів Rheinmetall в Україні.

Цього разу своїми фантазіями поділився прессекретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, зазначивши, що підприємство є "законною військовою метою для РФ".

Крім того, за його словами, Росія буде в судовому порядку оскаржувати конфіскацію майна у Фінляндії за позовом України, пише російське пропагандистське агентство ТАСС у Telegram.

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Пєсков також додав, що у Росії нібито немає "ні бажання, ні наміру втручатися у внутрішні справи Грузії" і що Путін не зустрічатиметься з главою МЗС КНДР. А ще відмовився від коментарів на тему тверджень західних політиків про використання військових КНДР у війні проти України.

Концерн Rheinmetall в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що завод Rheinmetall в Україні вже працює. Загалом будується чотири заводи, і перший із них уже в дії. Про це розповів директор концерну Армін Паппергер.

Крім того, Медведєв зафонтанував погрозами через запуск першого заводу Rheinmetall в Україні.

"Як і обіцяли раніше, з нетерпінням чекаємо святкового російського салюту прямо на виробництві", - видав заступник голови Радбезу РФ.

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