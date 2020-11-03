Пулатов стверджує, що "він та його сили" не мали ЗРК "Бук", яким був збитий літак.

Підозрюваний у справі про катастрофу Малазійського літака рейсу MH17 Олег Пулатов (позивний "Гюрза") заперечує свою причетність до збиття «Боїнга».

Як повідомляє австралійський сайт 7news, про це Пулатов сказав у відеоінтерв'ю, продемонстрованому на засіданні суду у Нідерландах. Відеоінтерв'ю Пулатова було записане у Росії, з ним спілкувався юрист з Нідерландів.

На заочних слуханнях Окружного суду Гааги, які відбувається в судовому комплексі "Схіпхол" (передмістя Амстердама), вперше пролунав голос одного з чотирьох підозрюваних у збитті літака рейсу MH17.

Зокрема, Пулатов стверджує, що "він та його сили" не мали такого типу озброєння, яким, за словами прокурорів, був збитий літак. Підозрюваний уточнив, що у день, коли було збито літак, він був зайнятим проведенням зустрічей, а тому не міг бачити або чути запуск ракети із ЗРК "Бук".

Він назвав навмисною дезінформацією докази прокурорів про те, що згадування про ЗРК "Бук" містяться у записах перехоплених розмовах. "Кожен раз, коли ви чуєте будь-які дурниці у перехоплених розмовах, як згадування про "Бук", ви можете бути переконаними, що це було зроблено з метою обману - ми хотіли ввести в оману наших ворогів", - наголосив Пулатов.

Підозрюваний запевнив, що його ніколи не забезпечували ЗРК "Бук".

"Якщо навіть я благав би на колінах у Росії забезпечити нас зенітно-ракетною системою "Бук", ми б ніколи не отримали його", - сказав він.

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Збиття рейсу MH17: хронологія подій

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня 2018 року міжнародна слідча група надала додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

19 червня 2019 року спільна слідча група заявила, що першими чотирма підозрюваними в трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який влітку 2014 року був так званим "міністром оборони ДНР", російський генерал Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), який керував "розвідкою ДНР", Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), який у 2014 році був "головою 2-го відділу ГРУ "ДНР", а також Леонід Харченко (позивний "Крот"), який був ватажком "розвідувального батальйону" бойовиків.

В Окружному суді Гааги з 9 березня 2020 року триває судовий процес стосовно чотирьох обвинувачених у справі МН17.

15 жовтня у МЗС РФ заявили, що подальші консультації з Австралією і Нідерландами з питання катастрофи МН17 "позбавлені сенсу", оскільки від Росії домагаються "визнання провини і отримання компенсацій для родичів загиблих".

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Автор: Віталій Саєнко