У Китаї заявили, що "примус і тиск ні до чого не приведуть".

У Китаї вкрай негативно відреагували на ідею президента США Дональда Трампа ввести мита проти торгових партнерів Росії, якщо війна в Україні не припиниться протягом 50 днів.

У своїй заяві на прес-конференції представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь висловив жорсткий протест проти таких дій.

"Китай рішуче виступає проти будь-яких незаконних односторонніх санкцій. У тарифних війнах немає переможців, а примус і тиск ні до чого не приведуть", - заявив він.

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Лінь Цзянь також додав, що позиція Пекіна щодо війни в Україні була і залишається "ясною і послідовною".

"Ми завжди вважали, що діалог і переговори - єдиний дієвий спосіб виходу з кризи... Ми сподіваємося, що сторони сприятимуть створенню атмосфери й умов для політичного врегулювання та діятимуть таким чином, щоб сприяти мирним переговорам", - заявив він.

Трамп пригрозив Росії митами

Як повідомляв УНІАН, учора президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про ультиматум для Росії: Москва повинна припинити війну в Україні протягом 50 днів, або Вашингтон запровадить 100% "вторинне" мито проти всіх країн, які продовжують торгувати з нею.

Пізніше сенатор США Ліндсі Грем порадив кремлівському правителю Путіну зателефонувати до Тегерану і там дізнатися, що чекатиме на Москву в разі відмови від пропозиції президента Дональда Трампа.

Водночас лідер Китаю Сі Цзіньпін на тлі цих заяв уже пообіцяв посилити свою підтримку РФ.

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