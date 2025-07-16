Союзники НАТО купуватимуть американське озброєння, щоб передати його Україні — серед допомоги нові системи Patriot, ракети та боєприпаси.

Президент Дональд Трамп США оголосив про нову угоду, за якою союзники НАТО купуватимуть американське озброєння та передаватимуть його Україні. Йдеться, зокрема, про системи протиповітряної оборони Patriot, ракети та боєприпаси, що можуть бути поставлені негайно — або з запасів, або з нових партій виробництва.

Як повідомляє The New York Times, Трамп охарактеризував домовленість як "дуже вигідну" для США, підкресливши, що європейські союзники платитимуть за зброю. За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, щонайменше вісім країн вже готові до фінансування закупівель.

"У вас є дуже багаті країни, які купують найкраще обладнання у світі…" — заявив Трамп з Овального кабінету.

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Яка зброя передається?

У рамках угоди Україна отримає:

Додаткові системи Patriot — Німеччина готова надати дві, Норвегія — одну;

Ймовірно, ракети ATACMS та JASSM, які дозволяють вражати цілі глибоко в тилу ворога;

Інші боєприпаси американського виробництва, раніше недоступні для Києва.

За словами Трампа, одна з країн готова продати 17 пускових установок Patriot, які можуть походити з контракту Raytheon зі Швейцарією. Проте офіційно країни-постачальники не називаються.

Чому це важливо для України?

Patriot — єдина система, яка ефективно перехоплює російські балістичні ракети. Зараз Україна має приблизно 8 таких систем, більшість — біля Києва. Негайне постачання нових батарей значно посилить обороноздатність інших регіонів.

"Якщо системи Patriot будуть негайно доставлені, це матиме вирішальний вплив на полі бою", — зазначив Торрі Тауссіг, експерт НАТО.

Ціна угоди

1 батарея Patriot — близько 1 млрд доларів;

1 ракета-перехоплювач — 3,7 млн доларів;

JASSM — 1,5 млн доларів;

ATACMS — щонайменше 1 млн доларів за одиницю.

За словами Трампа, йдеться про мільярди доларів військової техніки, яку буде швидко доставлено в Україну.

Деякі американські військові чиновники висловлювали занепокоєння щодо виснаження національних запасів. Проте Трамп і Рютте запевнили, що продажі з резервів не зашкодять обороноздатності США.

"Розворот" Трампа - США змінює курс

Президент США вчора оголосив Кремлю ультиматум: якщо в наступні 50 днів Київ і Москва не укладуть "справедливу" угоду, США запровадять "вторинні санкції".

Крім того, США відправлять Україні великий пакет озброєння. Київ коштом Європи отримає 17 батарей Patriot і боєкомплект до них, також планується поставка ракет для винищувачів, а також артилерійських систем.

Однак, попри безпрецедентне рішення підтримати нові постачання систем ППО Patriot для України, Дональд Трамп усе ще переконаний, що перевага в цій війні — на боці Москви.

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