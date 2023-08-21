Очікується, що президент відвідає неформальну вечерю, на яку також запросили лідерів ЄС.

У понеділок, 21 серпня, президент України Володимир Зеленський полетів у Грецію, де візьме участь у вечері з лідерами Західних Балкан.

Про це пишуть грецькі видання То Віма та Athens Voice. Вечерю організував прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. У заході візьмуть участь лідери країн Західних Балкан, а також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава Європейської ради Шарль Мішель.

За даними ЗМІ, топ-політики зустрінуться в палаці Максимос, щоб обговорити розширення та європейське майбутнє регіону, енергетичну безпеку на Балканах та Південно-Східній Європі та санкції проти РФ.

Відео дня

Влада Греції дані про візит Зеленського на запит журналістів не підтвердила та не спростувала.

Європейське турне Зеленського

Як повідомляв УНІАН, Зеленський полетів у турне країнами Європи. Зокрема, він прибув до Нідерландів. На прес-конференції за результатами зустрічі із Марком Рютте український президент повідомив, що наразі у Нідерландів є 42 винищувачі F-16.

До цього Зеленський заявив про домовленість із Рютте щодо передачі 42 американських винищувачів F-16 після тренування українських пілотів та інженерів.

Вчора Зеленський та перша леді відправились з робочим візитом до Швеції. За результатами зустрічі із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном президент заявив про домовленості щодо оборонної співпраці між країнами. Зокрема про потужні шведські бойові машини піхоти CV-90 та їхнє виробництво в Україні.

Крім того, президент Зеленський прибув до Данії та анонсував хороші новини для українських воїнів.

Вас також можуть зацікавити новини: