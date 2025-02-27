На думку радника голови ОП, потрібно "прийти і пояснити, що НАТО - це опція".

Українська влада продовжує піднімати питання НАТО на зустрічах та переговорах, попри небажання американців. Про це в етері проєкту "Тема з Мосейчук" розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Обговорюється ініціативність. От хто буде заявляти що, те і буде на столі переговорів. Приходить президент Зеленський і каже, ми обговорюємо: А,В,С. Ви кажете, що ми не можемо бути членами НАТО? Але ми вважаємо, що пакет НАТО всеодно лежить на столі. І він щоразу говорить - НАТО для вас найдешевше", - зазначив він.

При цьому, за словами Подоляка, Альянс може стати гарантією навіть для РФ.

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"І навпаки - Росія, якби вона була трохи більш адекватною, для них це було б набагато зрозуміліше. Чому? НАТО - це регламенти і обмеження. Коли хтось в НАТО - ви чітко знаєте, скільки в нього озброєння, де воно знаходиться, коли він може його задіяти", - пояснив радник.

На його думку, потрібно "прийти і пояснити, що НАТО - це опція".

"Вона обійдеться вам дешевше, і може бути інструментом гарантії для іншої країни, яка не є членом НАТО", - додав Подоляк.

Можливість вступу України в НАТО

Президент США Дональд Трамп ясно дав зрозуміти, що не підтримує прагнення України вступити в НАТО як спосіб закінчити війну.

"Але можу сказати одне - про НАТО можете забути. Я думаю, що з цієї причини все це [війна Росії з Україною], ймовірно, і почалося", - сказав він.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що його країна не має заперечень щодо вступу України до НАТО, однак закликав до реалістичного підходу в цьому питанні.

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