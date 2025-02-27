Генсек заявив, що "США і НАТО стають сильнішими".

НАТО готує мільярди доларів допомоги Україні та внески в гарантії безпеки. Про це повідомив генсек Марк Рютте за результатами розмови з президентом США Дональдом Трампом.

"Чудово поспілкуватися з Дональдом Трампом. США і НАТО стають сильнішими. Союзники по НАТО швидко рухаються до збільшення інвестицій в оборону. Оголошено про значне збільшення, а також інше. Україні Альянс готує ще мільярди допомоги та внески гарантії на безпеки", - написав він у соцмережі X.

Допомога для України - останні новини

Раніше стало відомо, що Євросоюз готує багатомільярдний пакет допомоги на закупівлю військової техніки для України. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок дала уявлення про його масштаби, повідомивши, що ця сума може становити близько 700 мільярдів євро.

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"Ми запустимо великий пакет, якого ніколи раніше не було в такому масштабі", - сказав Бербок у кулуарах мюнхенської зустрічі.

Новий пакет на мільярди євро може бути профінансований за рахунок спільного боргу країн-членів ЄС, механізму, випробуваного під час пандемії коронавірусу.

Український президент Володимир Зеленський заявив, що оборонна допомога не зупинена, але нового нічого нам не оголошують про передачу.

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