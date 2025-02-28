У Великій Британії підтримали Україну після скандальної суперечки між українським та американським президентами у Білому домі.

Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі опублікував у мікроблозі X пост, в якому закликав продовжувати підтримувати Україну, навіть якщо Велика Британія залишиться єдиною країною у світі, яка буде це робити:

"Вони знаходяться на передовій лінії нашої оборони. Їхні сини та доньки борються і вмирають за нашу свободу. Ми повинні бути їм вдячні".

Скандальна зустріч Зеленського і Трампа

Як відомо, візит президента України Володимира Зеленського до Білого дому завершився дипломатичним скандалом.

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Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом виникла напружена суперечка, яка призвела до дострокового завершення переговорів та скасування запланованої спільної пресконференції.

Дональд Трамп заявив, що український лідер нібито не готовий до мирних переговорів. Також він звинуватив його у невдячності та неповазі до Сполучених Штатів Америки.

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