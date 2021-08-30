Людей, які отримали "бустерну" дозу вакцини від коронавірусу, звільнять від ізоляції при в'їзді в Ізраїль, дізналися журналісти.

Ізраїль дозволив щепитися третьою "бустерною" дозою вакцини від коронавірусу COVID-19 всім, хто забажає.

Як повідомляє The Jerusalem Post, про це заявив міністр охорони здоров'я Ніцан Горовіц.

Крім того, ті, хто отримає "бустерну" дозу, будуть звільнені від ізоляції при в'їзді в країну з-за кордону.

Нагадаємо, 19 серпня в МОЗ країни дозволили вакцинацію "бустерною" дозою осіб у категорії 40+ років та рекомендували почати вакцинацію третьою дозою працівників системи освіти, а також вагітних жінок.

Коронавірус у світі – довідка УНІАН

Пандемія COVID-19 стартувала у березні 2020 року, у низці країн світу запровадили карантин, і розпочалася робота над створенням вакцин від захворювання. Пізніше кілька виробників створили препарати.

Масова вакцинація від коронавірусу в Ізраїлі стартувала 20 грудня 2021 року.

Автори: Катерина Гірник, Екатерина Присяжнюк