"Бустерне" щеплення затверджене для громадян, які не були заражені коронавірусом і отримали перші дві дози вакцини.

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю поінформувало керівництво лікарняних кас про затвердження рішення про початок "бустерної" вакцинації всіх громадян старше 30 років, які отримали друге щеплення проти коронавірусу більше п'яти місяців тому.

Як повідомляє NEWSru, вакцинація третьою," бустерною " дозою вакцини стартувала у вівторок, 24 серпня.

"Бустерне" щеплення затверджене для громадян, які не були заражені коронавірусом і отримали перші дві дози вакцини.

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19 серпня в МОЗ країни дозволили вакцинацію "бустерною" дозою осіб в категорії 40+ років і рекомендували почати вакцинацію третьою дозою працівників системи освіти, а також вагітних жінок.

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Автор: Леся Лещенко