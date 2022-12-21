Як вказується, Зеленського чекає такий же геройський прийом

Приїзд президента України Володимира Зеленського до Вашингтона вже порівнюють з візитом британського прем’єр-міністра Вінстона Черчилля до американської столиці, який відбувся 81 рік тому через кілька днів після нападу Японії на Перл-Харбор. Той різдвяний візит зміцнив альянс та допоміг перемогти у Другій світовій війні.

Як нагадав CNN, Зеленський порівняв опір українського народу Росії з самотньою непокорою Британії нацистам за дні до вступу США у війну. Про це йшлося у його відеозверненні до парламенту Великої Британії на початку цього року. За оцінкою видання, візит до Вашингтона лише загострить паралелі з зустріччю Черчилля і президента США Франкліна Рузвельта.

Український президент перефразував одну з найвідоміших воєнних промов Черчилля в емоційному зверненні до британських членів парламенту в березні: "Ми не здамося, ми не програємо, ми підемо до кінця".

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"Протягом днів мозкових штурмів і зустрічей – підживлюваних режимом Черчилля: херес зі сніданком, скотч і газовані напої на обід, шампанське ввечері та келих 90-річного бренді перед сном – два лідери розробили план поразки нацистської Німеччини та імперської Японії, а також заклали основу західного альянсу, який Байден відновив у своїй підтримці України", - зазначає видання.

Як вказується, Зеленського чекає такий же геройський прийом. Додаткова підтримка США може означати, що Вашингтон справді "витягнув меч заради свободи та відкинув піхви". Такими словами Черчилль охарактеризував дії адміністрації Рузвельта у своєму виступі перед Конгресом у грудні в 1941 році.

Візит Зеленського до США

Як повідомляв УНІАН, Зеленський 21 грудня відвідає Вашингтон, щоб обговорити з Байденом співпрацю двох країн. Очікується, що він виступить із промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Згідно з розкладом президента США, український лідер прибуде у Білий дім о 21:00 за київським часом. За даними ЗМІ, візит Зеленського триватиме лише кілька годин, після чого він повернеться в Україну.

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