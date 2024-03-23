Попри запевнення Ілона Маска, росіяни лише нарощують використання його супутникового зв'язку.

Російські війська все частіше використовують супутникові системи Starlink у війні проти України. Про це йдеться у журналістському розслідуванні німецького видання Welt.

Журналісти зауважують, що однією з ключових переваг української армії був гарно налагоджений зв’язок, зокрема через термінали супутникового зв’язку Starlink. Але тепер російська армія також все частіше використовує такі ж термінали. Докази журналістам надали бійці розвідувально-аналітичного центру бригади "Буревій", що діє у складі Нацгвардії в Донецькій області.

Супутникові знімки, записи безпілотників і перехоплені розмови між російськими солдатами вказують на те, що деякі російські підрозділи систематично використовували американську супутникову систему.

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"Без Starlink наша ефективність була б явно знижена. Тому я б сказав, що вони (пристрої Starlink, - ред.) також дуже ефективні для росіян", - сказав командир українського підрозділу на ім’я Олександр.

Попри те, що інформація про використання росіянами американської системи зв’язку з’явилася багато тижнів тому, термінали Starlink на окупованих Росією територіях досі активні, їх додається ще більше.

"Ми виявили цілу серію терміналів Starlink в Серебрянському лісі - підрозділи "Ахмат" використовували Starlink. Інші бригади теж користуються пристроями. Вони отримують їх у великих кількостях. Вони не зареєстровані в Росії", – сказав керівник підрозділу радіорозвідки, який назвався як "Міхась".

За словами Міхася, його підрозділ дізнався з перехоплених розмов російських військових, "що в Кремінній навіть є магазин, де продають Starlink". Використання росіянами цієї системи зв’язку підтверджують дані фоторозвідки, яка зафіксувала термінали Starlink на позиціях росіян.

"Вони не можуть використовувати Starlink у глибині Росії, але поблизу лінії фронту, на дистанції від 30 до 50 кілометрів, це дійсно можливо", — сказав він.

Зазначається, що заблокувати роботу терміналів можна лише за даними геолокації. Але оскільки українські та російські термінали Starlink перебувають на відносно малій відстані одне від одного – спроба заблокувати одні призведе до блокування й інших.

За словами офіцера-радіорозвідника на ім’я Володимир, путінські війська використовують супутникову систему насамперед для швидкої корекції вогню артилерії. Крім того це ускладнює роботу української радіорозвідки. "Ми не можемо перехопити їхнє спілкування через Starlink. Там є доступ до Інтернету. Ми не можемо його зламати", – пояснив Володимир.

Starlink в руках росіян: що відомо

Як писав УНІАН, хоча поодинокі випадки використання росіянами терміналів Starlink на фронті фіксувалися ще у перший рік війни, останніми місяцями це стало системним явищем. Вважається, що росіяни закуповують супутникові термінали в обхід санкцій через Дубай.

Ілон Маск заперечив не лише можливість прямих продажів своїх супутникових терміналів в Росію, але стверджував, що неможливі навіть нелегальні поставки через треті країни. Попри це в Конгресі США вже ініціювали розслідування через появу терміналів Starlink в руках росіян.

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