Супутникові інтернет-термінали досі допомагають російським бойовикам у війні проти України, SpaceX не відключила їх

Інтернет-термінали Starlink, розроблені компанією SpaceX Ілона Маска, всупереч санкціям можна придбати в Російській Федерації. Один із продавців зазначив, що головні покупці терміналів - російські волонтери, які передають їх своїм військам, що ведуть геноцидну війну проти України.

Видання The Wall Street Journal пише, що московський продавець Олег сказав, що більшість його замовлень надходить з тимчасово окупованих територій України.

На полях битв в Україні Starlink забезпечує миттєвий і значною мірою безпечний доступ в Інтернет. Крім розв'язання одвічної проблеми ефективного зв'язку між військами та їхніми командирами, Starlink дає змогу керувати безпілотниками та іншими передовими технологіями, які стали найважливішою частиною сучасної війни.

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Схема продажів заборонених терміналів Маска

У компанії є можливість обмежити доступ до Starlink за допомогою "геозондування", зробивши сервіс недоступним у певних країнах і місцях, а також за допомогою можливості деактивувати окремі пристрої.

Росія і Китай не дозволяють використовувати технологію Starlink, оскільки вона може підірвати державний контроль над інформацією. Маск заявив, що, наскільки йому відомо, жоден термінал не був прямо або побічно проданий у Росію, і що термінали не працюватимуть на території Росії.

Розслідування журналістів показало, що для апаратури Starlink існує тіньовий ланцюжок постачань, через який здійснюють закулісні угоди в Африці, Південно-Східній Азії та ОАЕ, внаслідок чого тисячі пристроїв потрапляють до рук деяких супротивників США і військових злочинців, зокрема й російських солдатів, які воюють проти України.

Помічник міністра оборони США з космічної політики Джон Пламб заявив у п'ятницю, що SpaceX працює разом з Україною, щоб спробувати припинити використання росіянами терміналів на фронті.

Російський дефіцит

Московські війська часто не мали необхідного обладнання для зв'язку зі своїми командирами. Відкриті радіопередачі, передані раціями, глушилися або перехоплювалися Україною, що робило окупантів легкою мішенню на полі бою.

Росія намагалася впровадити нові пристрої, які тільки-но надійшли у виробництво до початку вторгнення. Але їй було важко впровадити їх у необхідних масштабах, до того ж постійно виникали технічні неполадки. У результаті росіяни так і не змогли створити надійну, сумісну систему зв'язку для проведення складних операцій.

"Що стимулює використання Starlink, так це необхідність мати захищений зв'язок від тактичного краю операцій до штабу, а також захищену систему зв'язку, яку можна використовувати для управління безпілотниками", - сказав Томас Вітінгтон, молодший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб, незалежного лондонського аналітичного центру з питань безпеки.

За даними джерела, Росія вже близько року працює над впровадженням Starlink на фронті. Вона почала широко використовувати термінали, після того як з'ясувала, як реєструвати пристрої в інших країнах.

Знайти і купити Starlink у Росії не складе труднощів - існують як "чорні дилери" в самій Росії, так можна купити термінал на міжнародних торгових майданчиках. Волонтери часто переправляють обладнання на передову.

У міру того як війна затягується, часом залишається незрозумілим, де саме і для чого може використовуватися Starlink.

У вересні 2023 року Маск заявив, що відхилив запит на активацію Starlink у Криму, стверджуючи, що Київ хотів використовувати сервіс для атаки на російські військові судна. Водночас російські дилери Starlink повідомляють на своїх сайтах, що Крим більше не потрапляє під обмеження, як і окуповані Росією регіони на сході та півдні України.

Starlink у росіян - що кажуть українські військові

27-річний майор 92-ї української бригади, який використовує позивний "Ангел", розповів, що вперше побачив росіян, які використовують Starlink, на початку цього року, бо вони не замаскували білу антену заввишки приблизно 2 фути та завширшки приблизно 1 фут.

"Вони в основному використовують новіші моделі", - сказав він, зазначивши, що російські антени є пріоритетними цілями. "Це означає, що десь поблизу є оператори безпілотників".

За його словами, він не помітив жодних змін у поведінці або стратегії росіян відтоді, як вони почали використовувати Starlink.

Starlink на війні проти України - останні новини

CNN повідомляло, що Starlink почали активно використовувати російські окупанти. При цьому наголошується, що росіяни не можуть використовувати термінеали в глибині Росії, але поблизу лінії фронту, на дистанції від 30 до 50 кілометрів, це можливо.

З кожним днем проблема потрапляння Starlink не в ті руки стає все більш актуальною. Розслідування Bloomberg показало, що глобальну супутникову систему використовують зокрема в Ємені, Судані та Венесуелі.

Зі свого боку міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що Україна знайшла спосіб, який допоможе значно обмежити можливості російських загарбників у користуванні терміналами Starlink.

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