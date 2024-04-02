Він обіцяє результат вже найближчим часом.

Україна знайшла спосіб, який допоможе значно обмежити можливості російських загарбників у користуванні терміналами Starlink.

Таку заяву зробив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю Welt. Він зазначив, що використання окупантами цих терміналів не є масовим. "Україна продовжить використовувати Starlink, а росіяни будуть максимально обмежені в цьому. Необхідні рішення ухвалено. Результат побачимо найближчим часом", - підкреслив Федоров.

Міністр зазначив, що аерокосмічне підприємство SpaceX перебуває на зв'язку з Україною та завжди швидко реагує на проблеми. Також він вірить в те, що американський мільярдер Ілон Маск перебуває на боці України.

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Скандальні заяви Маска про війну:

Нагадаємо, засновник SpaceX на початку повномасштабної війни активно висловлювався на підтримку України, однак вже згодом почав говорити про необхідність відмовитися від окупованого Криму.

Він наголошував на тому, що Україні не виграти у війні, а також публікував в мережі глузливу карикатуру на президента Володимира Зеленського.

Нещодавно Маск знову висловився про війну, заявивши, що Україна має піти на переговори з РФ, оскільки росіяни й надалі будуть захоплювати її території.

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