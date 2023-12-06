Раніше російські джерела повідомили, що Киву знайшли мертвим у Підмосков'ї.

Злочинця і зрадника України, колишнього народного депутата Іллю Киву ліквідували зі стрілецької зброї в рамках спецоперації Служби безпеки України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили обізнані джерела у правоохоронних органах.

"Ліквідація ТОПового зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Ківи - спецоперація СБУ", - відзначили співрозмовники УНІАН.

Зокрема, як наголосили джерела, "злочинця ліквідували зі стрілецької зброї".

Ліквідація Іллі Киви - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російська пропаганда сьогодні розповсюдила інформацію, що у РФ знайшли мертвим зрадника України - скандального втікача, який був нардепом, - Іллю Киву. Кива знайдений мертвим у Підмосков'ї.

Ілля Кива втік з України напередодні повномасштабного вторгнення РФ під приводом відпочинку на території ЄС. Пізніше стало відомо, що нардеп знаходиться на російські території - там він попросив політичний притулок й стверджував, що в нашій державі його нібито намагалися "викрасти".

13 листопада повідомлялося, що в Україні Киву заочно засудили до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна за кількома статтями Кримінального кодексу.

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