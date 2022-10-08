Президент США привітав лауреатів Нобелівської премії миру 2022 року, виступивши із заявою з цієї нагоди.

Американський президент Джо Байден звернувся з привітаннями до лауреатів Нобелівської премії миру-2022, якими стали правозахисники та правозахисні організації з України, Білорусі та РФ.

Про це повідомляє Голос Америки.

Олесь Беляцький з Білорусі, Український "Центр громадянських свобод" і російська правозахисна організація "Меморіал" "невпинно боролися за права людини і основні свободи, включаючи право вільно говорити і відкрито критикувати", - зазначив Байден.

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Президент США у своїй заяві нагадав, що "Меморіал", "протягом всієї своєї історії розкривав правду про жорстоке поводження з радянськими і російськими громадянами, незважаючи на безперервні погрози на його адресу".

Байден також підкреслив, що Алесь Беляцький "ніколи не відмовлявся від ідеї демократичних свобод, яких заслуговує білоруський народ, навіть перебуваючи в ув'язненні".

"А в розпал жорстокої і неспровокованої війни Росії проти України "Центр громадянських свобод", в режимі реального часу, документував військові злочини і злодіяння, які Росія здійснювала по відношенню до українського народу", - заявив Джо Байден, кажучи про заслуги українських правозахисників.

Всі лауреати премії миру, на думку президента США, нагадують "нам про те, що навіть у похмурі дні війни, перед обличчям погроз і утисків, загальнолюдське прагнення до прав і гідності не може бути придушене".

"Ці безстрашні люди ... домагалися правди ... висловлювалися, вставали і були непохитні, навіть коли їм погрожували ті, хто домагався їх мовчання. Тим самим вони зробили наш світ сильнішим", - заявив президент США.

Вручення Нобелівської премії миру також прокоментували і західні аналітики. Так на думку директора по Росії і Європі Американського Інституту миру Дональда Дженсена, вручення двом правозахисним організаціям і Олесю Беляцькому Нобелівської премії миру свідчить про те, що громадська думка, зокрема на заході, знаходиться на боці України.

"Вручення премії миру демонструє, що Нобелівський комітет усвідомлює трагедію жорстокості Кремля. Той факт, що комітет вручив премію трьом одержувачам, дійсно важливий і є рішучим засудженням того, що робить Кремль, а також посилає сигнал вдумливим росіянам – задуматися про те, якої позиції вони дотримуються. - висловив думку Дженсен. - Це свідчення того, яке місце займають неурядові організації та громадянське суспільство в цих країнах. У таких країнах як Україна неурядові організації відіграли важливу роль не тільки у протидії воєнним злочинам, а й у забезпеченні того, щоб Україна не відступала від своїх вражаючих демократичних досягнень і зобов'язань за останні 10-15 років".

Директор глобальної політики Центру Джорджа Буша Девід Крамер, привітав рішення Нобелівського комітету і заявив, що Український центр виконав величезну роботу в Україні, особливо в світлі неспровокованого і жорстокого вторгнення Путіна в Україну.

"Вибір цих трьох, я думаю, є надихаючим вибором", - поділився думкою Крамер.

Нобелівська премія миру 2022

7 жовтня були оголошені лауреати Нобелівської премії миру-2022. Ними стали: Білоруський політичний в'язень Алесь Беляцький, Керівник Правозахисного центру "Вясна"; неурядова організація "Меморіал", створена для дослідження політичних репресій в СРСР (базується в Росії, діє також в Казахстані, Латвії, Грузії, Україні та інших країнах); Український "Центр Громадянських свобод", заснований в 2007 році. Своєю місією організація називає становлення прав людини, демократії та солідарності в Україні та регіоні ОБСЄ для утвердження людської гідності.

Представники України отримали Нобелівську премію миру вперше в історії.

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