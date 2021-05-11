Раніше ЗМІ повідомляли про 9 загиблих внаслідок стрілянини.

Кількість жертв стрілянини у школі Казані зросла до 11 осіб. Раніше повідомлялося про 9 загиблих.

Про це повідомили в екстрених службах, передає "РИА Новости".

Російське агентство ТАСС пише, що 32 людини постраждали внаслідок бійні.

Читайте такожСиловики ліквідували другого стрільця, який влаштував бійню у російській школі"32 людини постраждали в результаті стрілянини в школі в Казані, їх везуть в лікарні, повідомило джерело в Мінпросвіти", - йдеться у повідомленні.

Всього в школі, де сталася стрілянина, перебували 714 дітей, близько 70 співробітників, з них 52 педагоги.

Стрілянина в школі Казані: що відомо

Вранці 11 травня в гімназії № 175 в Казані сталася стрілянина і вибух. Повідомляється про двох стрільців. Одного - Ільназа Галявієва - затримали, а другого ліквідували.

Зброя одного зі стрільців була офіційно зареєстрована, заявив глава Татарстану.

Офіційно повідомлялося про 7 загиблих дітей, постраждали ще 16 осіб.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко