У російського президента запланований візит до Ірану.

Президент Російської Федерації Володимир Путін зустрітися з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Переговори пройдуть в Тегерані 19 липня.

Про це повідомили представник Кремля Дмитро Пєсков.

"Крім тристоронньої зустрічі, природно, відбудуться і двосторонні. Вчора ми повідомляли про майбутні контакти на вищому рівні між Путіним і Ердоганом, ось ця зустріч якраз теж пройде там", - заявив спікер Путіна.

Путін їде до Ірану, щоб обговорити розвиток двостороннього економічного співробітництва. У президента РФ запланована зустріч з іранським колегою Ібрахімом Раїсі.

Для російського президента це друга поїздка за межі Росії з після повномасштабного вторгнення в Україну.

Як раніше повідомляв УНІАН, 22 червня стало відомо, що за підсумками переговорів, що відбулися у Москві між військовими делегаціями Туреччини і РФ, схвалено проведення чотиристоронньої зустрічі (Туреччина, Росія, Україна і ООН) для обговорення виведення суден із зерном з українських портів.

А 27 червня керівник управління зі ЗМІ та комунікацій офісу президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив про досягнення консенсусу щодо створення операційного центру, який займатиметься питанням вивезення зерна з України.

11 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Серед головних тим була війна в Україні і морський коридор для вивезення зерна. Ердоган під час розмови заявив Путіну, що настав час зробити кроки за планом ООН щодо безпечного коридору для експорту зерна в Чорному морі.

Після чого Ердоган поговорив з президентом України Володимиром Зеленським про розблокування українських портів і відновлення експорту зерна.

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