Цього року виповнюються 79-ті роковини Волинської трагедії, що забрала життя десятків тисяч поляків та українців під час взаємних конфліктів на території нинішньої Західної України.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав Путіна "спадкоємцем українських націоналістичних організацій".

54-річний політик зробив допис у Facebook.

"Україна бачить, куди веде націоналізм та імперіалізм, і що спадкоємець українських націоналістичних організацій та УПА - Путін, який намагається принести руський мир", - йдеться у повідомленні Моравецького.

Польський прем'єр-міністр ці слова озвучив скоріш за все 11 липня на церемонії вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії - день, який вже кілька років формально є "Національним днем пам’яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян II Речі Посполитої".

Президент Польщі Дуда 11 липня, коментуючи Волинську трагедію, наголосив: "Ні про вербальну помсту, ні, боронь Боже, про фізичну не може бути жодної мови". Саме вчора Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про надання полякам в Україні особливого статусу.

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